NHKの職員の男が、路上で声をかけた女性に性的暴行を加えたとして逮捕されました。男は「俺は危ないものを持っている」などと女性を脅し、犯行に及んだということです。【写真を見る】事件の数時間後に出勤…NHKスポーツセンターの男(50)を逮捕面識ない20代女性に性的暴行か自転車で周回する様子も余罪あるとみて捜査NHK安保華子 理事「被害に遭われた方、視聴者の皆様に深くお詫びいたします」きょう、急遽、会見