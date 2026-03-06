歌手の野口五郎（70）が6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。亡き母をめぐり後悔していることを明かした。15歳で歌手デビューした野口。多忙な時期は、急いで朝食を食べて仕事に向かうのが当たり前だった。そんな中、母が隣で朝食を食べた時があり、「僕は忙しいし、すぐに出かけなきゃいけないから、怒っちゃったんです。“出かけたあとに、ゆっくり食べればいいじゃない。何してるの？”って。そ