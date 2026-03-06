イランでの軍事作戦の指揮を執るアメリカ中央軍のクーパー司令官はアメリカ軍による攻撃によってイランの戦闘力が衰えていると指摘しました。【映像】米軍による爆撃の様子アメリカ中央軍・クーパー司令官「アメリカの戦闘力は増大し、イランは減退している。我々が制空権を握り圧倒的な力でイランの急所を攻撃している」クーパー司令官は5日の記者会見で、アメリカ軍が制空権を握り、イラン領内の奥深くまで進入することで、