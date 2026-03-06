悪化するイラン情勢。攻撃の応酬は止まりません。イラン革命防衛隊はペルシャ湾でアメリカのタンカーにミサイル攻撃を行ったと発表。中東や周辺の国では、多くの人が足止めとなっていて帰国できない日本人もいます。【写真で見る】「静かな死だった」と話す米・ヘグセス国防長官イラン情勢悪化で“空に穴”UAE=アラブ首長国連邦のドバイで、アメリカ領事館近くへのドローン攻撃が行われる映像です。攻撃は、空港のすぐ近くでも…