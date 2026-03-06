アメリカのシンクタンクはイラン攻撃が始まってからの4日間で、およそ5800億円の費用が発生したとの試算を発表しました。【映像】米がイラン軍艦を沈める様子ワシントンを拠点とする「CSIS＝戦略国際問題研究所」は5日、アメリカ軍による今回のイランに対する軍事作戦について、開始から100時間までに費やした費用が37億ドル＝およそ5800億円にのぼるとの試算を発表しました。アメリカ軍が制空権を掌握したことによって、高