イランへの攻撃を続けるアメリカとイスラエル。今後、作戦を次の段階に移す考えですが、いつ頃、そしてどのようなことが起こるのでしょうか。街中であがる大きな煙。イランでは攻撃が始まった先月28日以降、少なくとも1230人が死亡したということです。こうしたなか、アメリカとイスラエルは作戦を次の段階に移す考えです。アメリカ中央軍クーパー司令官「我々は作戦を次の段階に移行し、イランの将来のミサイル生産能力を組織的