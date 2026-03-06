秋篠宮妃紀子さまと長男・悠仁さまは、北海道でウィンタースポーツの世界大会を観戦されました。【映像】選手たちに熱心に拍手を送る紀子さまと悠仁さま秋篠宮妃紀子さまと長男・悠仁さまは、「世界スキーオリエンテーリング選手権大会」の会場となった留寿都村を訪問されています。スキーオリエンテーリングは、地図とコンパスを使いクロスカントリースキーで指定された地点を順に通過し、ゴールまでの速さを競うスポーツで