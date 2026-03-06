ニッポン放送東島衣里アナウンサー（35）が6日、アシスタントを務める同局ラジオ「中川家ザ・ラジオショー」（金曜午後1時）に出演。結婚を生報告した。東島アナは5日、同い年の会社員との結婚を発表した。オープニングでパーソナリティーのお笑いコンビ、中川家が「東島さん、ご結婚おめでとうございます」と祝福。東島アナは「お父さん、このたび入籍いたしました。ありがとうございました」と中川家を「お父さん」と呼んでう