イランとの攻撃の応酬が続く中、イスラエル軍は5日、イランの制空権をほぼ獲得したと明らかにしました。イスラエル軍の参謀総長は5日、これまでにイランに6000発以上の爆弾を投下し、防空システムの約80％を破壊してイランの制空権をほぼ獲得したと明らかにしました。参謀総長は「先制攻撃の段階を終えて、作戦は次の段階へと進んでいる」としています。イランメディアによりますと、これまでにイラン側の死者は1230人に上っていま