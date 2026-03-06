お笑いコンビ、カベポスターの永見大吾（36）が6日、自身のXを更新。体調不良から復帰したと明かした。永見は体調不良のため、2月28日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分）を欠席。永見は「ここ最近お休みいただいてまして、今日から仕事に復帰します」と報告。「インフルとかではなく、お医者さんからは夏風邪かもと言われました夏先取ってすみません」とつづった。カベポスターは1月放送のMBSラジオ「カベポスタ