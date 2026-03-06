持病や特性など、生まれ持ったものが生きづらさに繋がると、人は生き方に悩む。「ファロー四徴症」という先天性心疾患を持つ新村俊介さんは、“やりたいことに限ってできない悔しさ”を味わってきた。【写真】1歳半の手術から9日目の新村さん新村さんの人生には、何度も“できない”が立ちはだかった。しかし、生きる中で「持病がある自分だからこそ、できることがある」と思えるようになったという。先天性心疾患があって、”やり