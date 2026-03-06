県は6日、南魚沼市でノロウイルスによる食中毒が発生したと発表しました。市内の旅館で食事した男女40人が発症し、25人が治療を受けているということです。県によりますと、患者の家族から南魚沼保健所へ、南魚沼市の旅館「五倫荘」に宿泊した複数人が胃腸炎の症状を発症しているという連絡が3月2日にありました。保健所で調査した結果、2月25 日から28 日の間に同旅館に宿泊した31グループ83人のうち、18グループ40人