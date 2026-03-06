＜ブルーベイLPGA2日目◇6日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞「ほんまですか。マジですか。下手！」。渋野日向子は8月の「スタンダード ポートランドクラシック」以来、6試合ぶりの予選通過（中止の試合、日本ツアーを除く）を果たし、思わず笑った。2オーバーのカットラインから出た2日目、6バーディ・4ボギーの「70」で回り、トータルイーブンパーで決勝進出を確実にした。【連続写真】明らかな変