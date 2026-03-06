＜ダイキンオーキッドレディス2日目◇6日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の第2ラウンドが進行している。〈スイング写真〉国内最強！佐久間朱莉はタテに上げるから曲がらない昨季の年間女王・佐久間朱莉が10バーディ・ボギーなしで回り、ツアー自己ベスト＆大会コースレコードタイの「62」をマーク。トータル11アンダー・単独首位に浮上している。2打差2位に永井花奈。3打差3位に小林光