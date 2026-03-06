京都市山科区の自宅で、父親（当時７０）の頭部をバッドで殴り殺害したとして、３３歳の息子が殺人容疑で逮捕されました。京都府警山科署が３月６日、殺人の疑いで逮捕したのは、山科区勧修寺西金ケ崎の無職の男（３３）です。山科署によると、男は去年１２月８日に自宅で、同居していた父親（当時７０）の頭部をバットで複数回殴り、殺害した疑いが持たれています。取り調べに対し男は、「バットで殴ったことに間違いあり