玩具メーカーのタカラトミーから、“知る楽しさ”と“書く楽しさ”を融合させた電子ボード図鑑『よみかきレッスン！マジカルボードずかん ディズニーキャラクターズ マジカルプレイタイム』が2026年4月25日に発売される。【写真】4月発売、新機能を搭載した新「ディズニー知育トイ」とは？同商品は、ひらがな・カタカナ・数字・アルファベットなどの言葉を「読む」「書く」の両方から学べる液晶玩具。専用ペンでボードに線や文