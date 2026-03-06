藤山直美（67）と高畑淳子（71）が出演する舞台『おだまり、お辰！』の制作発表記者会見が6日、大阪市内のホテルで開かれた。藤山、高畑のほか、吉田栄作（57）、ベンガル（74）、岡本圭人（32）、柄本明（77）、横山一真氏が出席した。高畑は藤山との共演への思いを語った。【集合ショット】高畑淳子＆岡本圭人ら豪華出演者が集結会見であいさつに立った高畑は「藤山直美という日本で1番の女優さんとやるっていうのは身の引き