6日の松本尚デジタル担当大臣の記者会見で、少女の性的人身売買事件で起訴され自殺した米国の富豪エプスタイン氏と、伊藤穣一氏との関係をめぐり質問が出た。伊藤氏はデジタル庁の会議の委員を任期途中で退任する意向を示している。【映像】松本大臣「聞き取り等を含めて行う予定というのはありません」記者が「アメリカ司法省が公開したいわゆるエプスタイン文書をめぐって、伊藤穣一氏が、デジタル庁のデジタル社会構想会議