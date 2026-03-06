乗客を乗せ運行する「レベル4」の自動運転車両松本尚デジタル相は6日、特定条件下でドライバーが不要になる自動運転の「レベル4」の事業化を目指す「先行的事業化地域」に、神戸市や茨城県日立市など13自治体を選んだと発表した。許認可手続きを迅速化したり、取り組み状況を情報共有したりする。松本氏は「2027年度をめどに事業化を実現したい」と述べた。横浜、堺、神戸の3市は、自動運転で任意の場所に行ける「ロボットタ