◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ王者・井上拓真(大橋)＜12回戦＞同級4位 井岡一翔(志成)（2026年5月2日東京ドーム）ボクシングの大橋ジムは6日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋、32戦全勝27KO）とWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人（28＝M.T、32戦全勝24KO）が5月2日に東京ドームで対戦すると正式発表した。また、同興行のWBC世界バンタム級タイトルマッチで同級王者の井上拓真（30＝大橋、21