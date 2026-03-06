TBSは6日、都内の同局で春の改編説明会を行った。「これを見られるのはTBS系だけ」にこだわり、らしさにこだわったラインアップをそろえた。日曜昼は40年ぶりの改編で「上田晋也のサンデーQ」（午前11時35分）を放送する。「サンデーモーニング」「サンデー・ジャポン」から続く情報番組の流れで、分かりやすくニュースを伝える。同枠の「アッコにおまかせ！」で40年間、MCを務めた和田アキ子（75）に対し、三島圭太コンテンツ戦略