今、音楽シーンの頂点を走るMrs. GREEN APPLEが、なぜテレビのレギュラー番組に挑むのか――。6日に開催されたTBSの4月改編説明会で、新番組『テレビ×ミセス』(毎週月曜21:00〜)の総合演出・竹永典弘氏が、その理由を明かした。ボーカル・大森元貴から語られたのは、「僕はテレビが大好きなんです」という意外な言葉。テレビへの熱い思いに胸を打たれた制作陣は、日本中に“ワクワク”を届ける番組作りに挑むという――。『テレビ