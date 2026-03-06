第９８回選抜高等学校野球大会で昨秋神宮大会の決勝カードが再び実現する。神宮大会王者・九国大付（福岡）は、同大会準Ｖの神戸国際大付（兵庫）と第４日第１試合で対戦する。昨秋の神宮大会決勝では九国大付が１１―１で快勝。しかし楠城祐介監督（４２）は「神宮の決勝でも、大差で負ける可能性を意識するくらい脅威のあるチームでした。秋に勝ったからといって何かが変わるわけではない。しっかり準備して臨みたい」と気を