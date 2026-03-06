【これからの見通し】中東有事は落ち着く気配なく双方の我慢比べに金融市場は方向性失うきょうは米雇用統計 中東有事は収まる気配をみせていない。米国・イスラエル、イランは双方とも戦争継続の意思を示している。市場は混乱している。原油先物動向が有事リスクのバロメーターとなる構図は明確だが、株式市場は有事発生時以降のパニック売り商状は落ち着いてきている。また、為替相場は有事のドル買い基調は