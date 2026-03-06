１日の「ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」で優勝した漫才コンビ「ぐろう」が、読売テレビの子供向け番組「あつまれ！ちきゅうキッズいろりろ」（金曜・前１０時５５分）に生出演することが６日、分かった。同局では、主催イベント「子育て応援団すこやかＫＡＮＳＡＩ」（１４、１５日）に合わせ、１４日午前１０時５０分から「あつまれ―」初の生放送を実施する。同番組は、シンガー・ソングライターの岡崎体育が演じる「たいいくに