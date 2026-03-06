午後に入って円売り優勢＝東京為替概況 前日の市場でイラン紛争長期化懸念などを受けて有事のドル買いが進み、ドル円は157.85円まで上昇。NY夕方にかけて上昇が緩み、157円台半ばに下げて東京朝を迎えた。午前中は比較的様子見ムード。目立った材料がない中で落ち着いた動きとなり、157.50円を挟んで157.39-157.62円レンジでの推移となった。 午後に入ってドル高円安が優勢となった。朝方は売りが先行し