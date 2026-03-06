演技指導を名目に俳優の女性２人に性行為をしたとして、準強姦（ごうかん）罪に問われた映画監督で会社役員の榊英雄被告（５５）に東京地裁は６日、懲役８年の実刑判決（求刑１０年）を言い渡した。榊被告を巡る一連の事件が公になったのは、週刊文春の記事がきっかけだった。２０２２年３月１０日発売の同誌が、榊被告の作品やワークショップに参加した複数の女性が榊被告から性行為を強要されたと主張していると報じた。報道