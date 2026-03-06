タレントの関根麻里が６日、パシフィコ横浜で開催中の「ＪＡＰＡＮＧＯＬＦＦＡＩＲ２０２６」のオープニングイベントに父でタレントの関根勤と出席した。麻里は「子どもの頃からよく打ちっ放しに」というが「コースに出ようと言った時に『ＺＩＰ！』が始まった」と仕事が多忙に。現在は２児の子を育てる母でもあり、仕事と子育ての両立で忙しい日々を送るが「もう少ししたら、行ってもいいよね」とほほえんだ。一方の