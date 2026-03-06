やわらかくてみずみずしい春キャベツは、この時季ならではのごちそう食材です。火を通さずサラダで味わえば、甘みと食感を存分に楽しめますよ。今回は調理時間10分以内で完成する、忙しい日にも頼れる爆速サラダレシピを厳選して紹介します。 ▼塩もみで即完成！塩だれのサッパリ感がたまらない 塩もみして調味料を和えるだけ。春キャベツの甘みとやわらかさをダイレクトに楽しめます。 ▼居酒屋風のやみつきキャベツ ツナやご