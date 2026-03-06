◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦４団体統一王者・井上尚弥―中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・井上拓真―井岡一翔（５月２日、東京ドーム）世界４階級制覇で、ＷＢＣ世界バンタム級４位・井岡一翔（３６）＝志成＝が６日、都内で会見し、日本人初の５階級制覇達成へ意欲を示した。ＷＢＣ世界同級チャンピ