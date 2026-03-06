◇オープン戦阪神―ソフトバンク（2026年3月6日甲子園）勝負強さを買われて現役ドラフトで入団した浜田太貴外野手（25＝前ヤクルト）のバットが好調だ。6回2死満塁から投手強襲のタイムリー内野安打をマーク。甲子園での虎デビューで、しっかりと安打と打点を記録した。沖縄キャンプでも思い切りのいい打撃でアピールしており、オープン戦でも4試合目で3打点。これで安打も4本目となった。満塁のチャンスでの一打は、勝