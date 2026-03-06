25年前から行方不明の千田麻未さんの情報提供を呼びかけるポスター（北海道警提供）北海道室蘭市で2001年3月、同市の高校1年千田麻未さん＝当時（16）＝が行方不明となってから25年となった6日、室蘭署員らが、失踪当日に千田さんが降車したとみられる市内のバス停周辺などで情報提供を呼びかけた。署によると、千田さんは01年3月6日午後、市内の商業施設前で友人に会った後にバスに乗った。約1キロ先で降車したとみられるが、