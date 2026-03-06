東日本大震災の伝承活動に取り組む施設・団体の課題東日本大震災や東京電力福島第1原発事故の伝承活動に取り組む青森、岩手、宮城、福島4県の101施設・団体の8割（83施設・団体）が、活動の将来に不安を感じていることが6日、共同通信の調査で分かった。高齢化が進む語り部・ガイドの人員確保や、運営資金の維持への懸念が多く示された。2026年度以降は国の関連予算削減が進むが、伝承活動は防災の観点からも重要とされ、官民連