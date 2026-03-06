お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が5日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、女性芸能人が結婚する“一般人”についてツッコミを入れた。「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏が同日に自身のインスタグラムを更新し、結婚したと発表した。お相手は一般人。佐々木は妊娠しておらず、これまで通り仕事は続けていくという。女性芸能人が結婚するたびに“嘆き”の投稿をしてきたクロちゃんだったが、この日も「