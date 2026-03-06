【ワシントン共同】米連邦議会議事堂で5日、米国で日本酒関連の製造や流通に携わる業者が一堂に会する交流イベントが開かれた。駆けつけた上下両院議員らが米国産の酒米を使った酒を手に「カンパイ」と唱和。日本酒の技術を取り入れた米国発祥「SAKE」の普及や日米の交流深化に向け機運を盛り上げた。イベントは米国の酒造家が設立した北米酒造組合とワシントンの日本大使館が主催。米国産の酒を手がける蔵元や小売業者、議員