「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップチェコ代表−オーストラリア代表」（６日、東京ドーム）観客動員が発表され、２万１５１４人の観衆が東京ドームにつめかけた。前日の開幕戦、豪州代表−台湾代表で４万人超を集めた東京ドーム。同日夜にナイターで行われた韓国代表−チェコ代表でも１万９９２０人を集めた。平日で日本のゲームがないにも関わらず、驚きの観客動員となっている。特に野球熱が高ま