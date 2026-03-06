B1東地区のアルバルク東京は3月6日、ライアン・ロシターとチェイス・フィーラーをインジュアリーリスト（IL）に登録したことを発表した。また、ブランドン・デイヴィスをILから抹消したほか、千葉ジェッツのマイケル・オウとの期限付移籍契約締結とIL抹消も併せて公表した。 ロシターは左太腿部動脈損傷および左太腿部血腫、フィーラーは左膝関節炎のため、いずれも3月6日付でIL