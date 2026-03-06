ＴＳＩホールディングスがこの日の取引終了後に２月度の月次売上情報を発表しており、小売店とオンラインショップを合わせた既存店売上高は前年同月比６．６％増と３カ月ぶりに前年実績を上回った。 月後半の気温上昇に伴い、一部ブランドにおいて春物商品の販売が堅調に推移した。なお、前年は自社のブランド個別ＥＣサイトを「ｍｉｘ．ｔｏｋｙｏ」に集約するため、１０日ほどサイト移行に伴う休止期間があったこと