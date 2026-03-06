アスクは、DeepCoolの人気シリーズである「CH260」の新バリエーションとして、木目調デザインを採用したミニタワー型PCケース「CH260 WOOD」を3月13日に発売する。価格はオープンで、実勢価格は1万1980円前後。コンパクトサイズながら高い拡張性と冷却性能を両立し、インテリア性も向上したモデルになっている。●木目調デザインでPCをインテリアの一部にCH260 WOODは、I／Oパネル部に木目調のステッカーを採用。PCが“黒い箱