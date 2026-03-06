6日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比32ポイント高の3717.5ポイントで取引を終えた。出来高は7万1026枚だった。この日のTOPIXの現物終値3716.93ポイントに対しては0.57ポイント高。 株探ニュース