6日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比450ポイント高の3万3995ポイントで取引を終えた。出来高は4301枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3649.87ポイントに対しては345.13ポイント高。 株探ニュース