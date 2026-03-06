6日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比9ポイント安の1978ポイントで取引を終えた。出来高は63枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1963.63ポイントに対しては14.37ポイント高。 株探ニュース