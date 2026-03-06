大和コンピューター [東証Ｓ] が3月6日大引け後(16:00)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比71.5％減の9000万円に大きく落ち込み、通期計画の2億8100万円に対する進捗率は32.0％にとどまり、5年平均の53.6％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益は前年同期比37.0％減の1億9100万円