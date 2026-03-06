トミタ電機 [東証Ｓ] が3月6日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年1月期の連結経常損益を従来予想の1600万円の赤字→2700万円の赤字(前の期は1億6700万円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常損益も従来予想の1000万円の黒字→100万円の赤字(前年同期は9800万円の赤字)に減額し、一転して赤字計算になる。