ファースト住建 [東証Ｓ] が3月6日大引け後(16:00)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比19.1％増の4.5億円に伸びたが、11-4月期(上期)計画の11.5億円に対する進捗率は39.6％となり、5年平均の38.5％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.6％→6.4％に改善した。 株探ニュース