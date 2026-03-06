イスラエル軍はイランの制空権を「ほぼ掌握した」とした上で、6日、イランの首都への大規模な攻撃を開始したと明かしました。イスラエル軍は6日、イランの首都テヘランへの大規模な攻撃を開始したと発表しました。これに先立ち、イスラエル軍の参謀総長は5日、「イランの防空システムのおよそ8割を破壊し、制空権をほぼ掌握した」とした上で、政権への打撃を強化するため「作戦を次の段階に移行する」と明かしていました。イラン国