日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長（６１）が５日、読売新聞のインタビューに応じた。ミラノ・コルティナ五輪後、北海道内外から「動きがあるなら手を挙げたいという自治体が増えてきた」とし、冬季五輪の国内招致を巡る環境に変化の兆しがあるとの認識を示した。日本選手の活躍や、負担軽減を見込める分散開催の成功などが背景にあるとみられ、「（招致に向けた）声を出させてもらう準備が少しずつできてきている