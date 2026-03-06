韓国の４人組女性グループ・ＢＬＡＣＫＰＩＮＫが２月２７日に３枚目のミニアルバム「ＤＥＡＤＬＩＮＥ」をリリースし、Ｋ-ＰＯＰガールズグループの初動記録を更新したと６日、現地メディアのスポーツ京郷などが報じた。記事によると、韓国の音源集計企業ＨＡＮＴＥＯチャートは「ＤＥＡＤＬＩＮＥ」が２月２７日から３月５日の期間で、１７７万５４７７枚を売り上げたと発表し、これはＫ-ＰＯＰガールズグループの歴史上最高