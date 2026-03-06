3月に入り、続々とスーパーに並び始めた今が旬の「イチゴ」。イチゴを購入した人：きょうは299円（税込み322円）だから買おうかなと思って…。この時期だから買うというのもあります。旬まっただ中だからこその、お手軽な価格で並ぶ様々な種類のイチゴに、買い物客も足を止めてじっくり品定め。「スーパーイズミ」の五味衛社長によると、イチゴの価格は最も高かった2025年12月の1パック1200円に対して、3分の1程度まで下がっており