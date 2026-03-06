3月6日午後、熊本県菊陽町のJR豊肥線で、列車が人をはねました。 【画像で見る】停止した列車現場の踏切付近の様子 この事故で1人が死亡し、一部区間で約1時間半運転見合わせとなりました。 6日午後0時50分ごろ、JR豊肥線の下り列車が、菊陽町の三里木駅と原水駅の間の踏切付近で人をはねました。 消防によりますと、この事故で1人が死亡しました。 死亡した人の身元はわかっていません。 列車の乗客乗員 約90人に けがは